Bloomberg: CVC praat met dsm-firmenich over koop diervoedingstak

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners is in vergevorderde gesprekken met speciaalchemieconcern dsm-firmenich over een overname van zijn tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding Animal Nutrition & Health (ANH). Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Mogelijk kan al binnen enkele dagen een deal worden aangekondigd, aldus Bloomberg.

Dsm-firmenich maakte in 2024 bekend zijn bedrijfsonderdeel ANH af te willen splitsen om zich te concentreren op de activiteiten die grondstoffen voor verzorgingsproducten en voedingssupplementen maken. In de eerste helft van vorig jaar was ANH volgens Bloomberg goed voor een omzet van ongeveer 1,8 miljard euro. Volgens Bloomberg behoudt dsm-firmenich bij een verkoop waarschijnlijk wel een belang in het onderdeel. Het is ook niet zeker dat de transactie daadwerkelijk doorgaat, aldus de ingewijden.

In juni rondde dsm-firmenich nog de verkoop af van zijn belang in het samenwerkingsverband Feed Enzymes Alliance aan partner Novonesis voor 1,5 miljard euro. Die activiteiten waren onderdeel van ANH.