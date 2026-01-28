Ministers werken aan wetten tegen Russische schaduwvloot

DEN HAAG (ANP) - Nieuwe wetten moeten het mogelijk maken om harder op te treden tegen schepen in de Russische schaduwvloot, die onder een valse vlag varen om oliesancties te ontwijken. Demissionair ministers Robert Tieman (Waterstaat, BBB) en David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) melden dat hun ministeries met spoed aan de benodigde wetswijzigingen werken, om deze nog voor de zomer naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Vaak verkeren schepen in de Russische schaduwvloot in slechte staat, waardoor ze een risico vormen voor de veiligheid op zee en het milieu. Het kabinet vermoedt bovendien dat de schepen betrokken zijn bij spionage.

Het is voor Nederland vooral moeilijk om op te treden tegen schepen in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ), die buiten de territoriale wateren ligt. De nieuwe wetten moeten het mogelijk maken om schepen onder valse vlag standaard te inspecteren, naar een ankerplaats te begeleiden en in een uiterste geval in beslag te nemen.