Bloomberg: defensiebedrijf CSG wil nog deze week debuut op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Het Tsjechische defensiebedrijf Czechoslovak Group (CSG) wil nog deze week debuteren op het Damrak. De in Praag gevestigde wapenproducent hoopt volgens bronnen van persbureau Bloomberg donderdag de laatste formaliteiten af te ronden, waarna vrijdag de handel moet beginnen. Dat zou uitzonderlijk snel zijn voor een beursgang van het formaat van CSG.

Zo'n snel toetredingsproces zou kunnen helpen om minder last te hebben van schommelingen op de aandelenmarkt. Zeker sinds de aantreding van de Amerikaanse president Donald Trump is daar veel sprake van.

CSG kondigde de toetreding tot de Amsterdamse beurs vorige week aan. Toen werd gesproken over een debuut "in de komende weken". Zowel de timing als de waardering kan ook de komende dagen nog veranderen, zeggen de ingewijden. Er zou nu worden gemikt op een waardering van 25 miljard euro, waarbij eerder werd gedacht aan 30 miljard.

CSG hoopt te profiteren van de populariteit van defensieaandelen. De koersen zitten sinds begin 2025 in de lift, nadat Europese overheden plannen hadden aangekondigd hun defensie-uitgaven op te schroeven. De recente onrust rond Venezuela en Groenland wakkerde die belangstelling begin dit jaar verder aan.