ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: defensiebedrijf CSG wil nog deze week debuut op Damrak

Economie
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 18:31
anp190126176 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Tsjechische defensiebedrijf Czechoslovak Group (CSG) wil nog deze week debuteren op het Damrak. De in Praag gevestigde wapenproducent hoopt volgens bronnen van persbureau Bloomberg donderdag de laatste formaliteiten af te ronden, waarna vrijdag de handel moet beginnen. Dat zou uitzonderlijk snel zijn voor een beursgang van het formaat van CSG.
Zo'n snel toetredingsproces zou kunnen helpen om minder last te hebben van schommelingen op de aandelenmarkt. Zeker sinds de aantreding van de Amerikaanse president Donald Trump is daar veel sprake van.
CSG kondigde de toetreding tot de Amsterdamse beurs vorige week aan. Toen werd gesproken over een debuut "in de komende weken". Zowel de timing als de waardering kan ook de komende dagen nog veranderen, zeggen de ingewijden. Er zou nu worden gemikt op een waardering van 25 miljard euro, waarbij eerder werd gedacht aan 30 miljard.
CSG hoopt te profiteren van de populariteit van defensieaandelen. De koersen zitten sinds begin 2025 in de lift, nadat Europese overheden plannen hadden aangekondigd hun defensie-uitgaven op te schroeven. De recente onrust rond Venezuela en Groenland wakkerde die belangstelling begin dit jaar verder aan.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

pill-production-1200x800

Farmaceutische vervuiling: vergeten brandhaard van superbacteriën

Loading