Tientallen mensen ontvoerd bij nieuwe aanval op kerken in Nigeria

KADUNA (ANP/RTR) - Bij een aanval op twee kerken in de Nigeriaanse staat Kaduna zijn zondag tientallen mensen ontvoerd. Dat meldt de politie maandag. Volgens een kerkleider gaat het om meer dan 160 mensen. Negen mensen zouden zijn ontsnapt nadat ze waren gevangengenomen.

Volgens de lokale politie werd gebruikgemaakt van "vernuftige wapens" bij de aanval op de twee kerken in Kurmin Wali. Onderzocht wordt nog om hoeveel slachtoffers het gaat.

Nigeria kampt al geruime tijd met een golf van ontvoeringen. Afgelopen jaar werden bij een katholieke kostschool in het land 303 kinderen gevangengenomen. Het duurde zeker een maand voordat ze allemaal waren bevrijd. Onduidelijk is hoe de Nigeriaanse regering hen vrij kreeg.

Volgens de autoriteiten in het land is de beveiliging en militaire aanwezigheid in Kurmin Wali opgeschaald.