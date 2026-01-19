Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

De Amerikaanse president Donald Trump
heeft in een telefoongesprek met de Britse premier Keir Starmer gezegd dat hij "mogelijk verkeerd is geïnformeerd" over de redenen van Europese landen om militairen naar Groenland
te sturen. Dat meldt Sky News op basis van bronnen. Trump kondigde zaterdag heffingen aan tegen de acht landen die meededen aan die verkenningsmissie, maar dat leidde tot onbegrip in de Europese hoofdsteden.
Trump
schreef bij zijn aankondiging dat de Europeanen "om onbekende redenen" naar Groenland
waren gegaan, het eiland dat de Amerikaanse president per se wil inlijven. Hij stelde dat de Europese landen "een gevaarlijk spel speelden".
Europese leiders benadrukten daarna dat de missie juist was bedoeld om de veiligheid in het Noordpoolgebied te versterken. Trump
zegt het eiland nodig te hebben voor de nationale veiligheid, en de Europese bondgenoten willen de VS tonen dat ze zijn zorgen serieus nemen.