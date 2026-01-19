ECONOMIE
Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

Politiek
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 18:39
bijgewerkt om maandag, 19 januari 2026 om 18:49
anp190126178 1
De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een telefoongesprek met de Britse premier Keir Starmer gezegd dat hij "mogelijk verkeerd is geïnformeerd" over de redenen van Europese landen om militairen naar Groenland te sturen. Dat meldt Sky News op basis van bronnen. Trump kondigde zaterdag heffingen aan tegen de acht landen die meededen aan die verkenningsmissie, maar dat leidde tot onbegrip in de Europese hoofdsteden.
Trump schreef bij zijn aankondiging dat de Europeanen "om onbekende redenen" naar Groenland waren gegaan, het eiland dat de Amerikaanse president per se wil inlijven. Hij stelde dat de Europese landen "een gevaarlijk spel speelden".
Europese leiders benadrukten daarna dat de missie juist was bedoeld om de veiligheid in het Noordpoolgebied te versterken. Trump zegt het eiland nodig te hebben voor de nationale veiligheid, en de Europese bondgenoten willen de VS tonen dat ze zijn zorgen serieus nemen.
