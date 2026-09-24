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Wall Street daalt door stijgende marktrentes en hogere olieprijs

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 15:51
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NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn donderdag met verliezen begonnen. Beleggers bleven voorzichtig na de verliesbeurt een dag eerder en hielden vooral de obligatiemarkten in de gaten. Daar liepen de rentes op langlopende staatsleningen verder op door het vooruitzicht dat de centrale bank de rente verder gaat verhogen om de inflatie te bestrijden. Ook olie, een belangrijke aanjager van de inflatie, werd opnieuw duurder.
Beleggers houden de ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping later op de dag in Washington in de gaten. De twee wereldleiders spreken naar verwachting over de exportbeperkingen voor geavanceerde chips en zeldzame aardmetalen, AI, Taiwan en de Iranoorlog. Ook topbestuurders van General Motors, Meta, Apple, Amazon en Tesla zullen naar verwachting de ontmoeting van Trump en Xi bijwonen.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 51.377 punten en de brede S&P 500-index verloor 0,3 procent tot 7676 punten. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,7 procent tot 26.766 punten.
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