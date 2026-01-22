Bloomberg: eerste olie uit Venezuela komt naar Europa

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Voor het eerst sinds de arrestatie van de Venezolaanse president Nicolás Maduro bijna drie weken geleden door de Verenigde Staten, komt olie uit Venezuela naar Europa. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van scheepvaartgegevens. De olietanker Poliegos gaat die olie naar een Italiaanse haven vervoeren. De olie wordt verkocht door de grote internationale grondstoffenhandelaar Vitol Group.

Het zou gaan om een lading van 1 miljoen vaten die in Venezuela wordt opgehaald en dan in februari in de haven van Augusta op Sicilië afgeleverd moet worden. Vanuit daar kan de olie dan gaan naar Italiaanse raffinaderijen voor verwerking.

Volgens Bloomberg is het voor het eerst in bijna een jaar dat er weer olie uit Venezuela naar Europa wordt vervoerd. Ook een andere tanker, de Folegandros, is onderweg naar Venezuela en gaat de komende dagen koers zetten naar de Middellandse Zee, aldus Bloomberg.