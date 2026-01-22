Enquête: Knot meest waarschijnlijke opvolger van Lagarde bij ECB

FRANKFURT (ANP) - Oud-president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) is de meest waarschijnlijke opvolger van Christine Lagarde als hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat blijkt uit een enquête van financieel persbureau Bloomberg onder economen. Knot zou de tweede Nederlander kunnen worden die de topfunctie bij de centrale bank bekleedt. De eerste president van de ECB was Wim Duisenberg.

Knots termijn als hoofd van de Nederlandse centrale bank eindigde vorig jaar. Hij was veertien jaar president van DNB en bestuurslid van de ECB. Na Knot staat de Spanjaard Pablo Hernández de Cos, die momenteel de Bank voor Internationale Betalingen leidt, op de tweede plaats op de ranglijst van mogelijke opvolgers. Joachim Nagel, de president van de Duitse Bundesbank, staat op de derde plek.

Hoewel Knot op de eerste plaats staat, wordt de Duitse econoom en ECB-bestuurslid Isabel Schnabel door de economen als de meest geschikte kandidaat gezien om Lagarde op te volgen wanneer haar termijn in oktober 2027 afloopt.