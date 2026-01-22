Consumentenbond dreigt met juridische stappen tegen telemarketeer

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond waarschuwt consumenten om niet in zee te gaan met telemarketingbureau Green Consultancy. Het bedrijf zou op een "misleidende en agressieve manier" energieadvies aan huis verkopen. De bond overweegt juridische stappen.

De Consumentenbond ontvangt sinds afgelopen herfst "veel klachten" over Green Consultancy. "Melders zeggen dat het bedrijf hen belt en zich dan voordoet als netbeheerder of als contactpersoon van een, al dan niet failliet, zonnepaneelbedrijf", legt de bond uit. "Consumenten voelen zich tijdens het telefoongesprek onder druk gezet om schriftelijk akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor 250 euro." Zonnepaneelbezitters krijgen volgens de bond te horen dat de garantie op hun panelen vervalt als ze niet instemmen.

Het bedrijf opende al een meldpunt voor mensen die hun geld terug willen, maar volgens de Consumentenbond heeft dat nog weinig opgeleverd. De bond onderzoekt of het geld namens gedupeerden kan worden teruggevorderd.

'Oplichting'

"Je reinste oplichterij", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. "Green Consultancy misbruikt namen van bedrijven waarmee het niets te maken heeft en lapt consumentenrechten aan zijn laars. We adviseren consumenten om direct op te hangen als dit bedrijf belt."

Op reviewwebsite Trustpilot klagen klanten over "malafide praktijken", "pure druk en misleiding" en "oplichting".

Green Consultancy was donderdagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.