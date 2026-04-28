Bloomberg: eerste schip met vloeibaar gas door Straat van Hormuz

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het eerste schip met vloeibaar gemaakt gas (lng) lijkt door de nog altijd gesloten Straat van Hormuz gevaren te zijn, dat meldt persbureau Bloomberg op basis van scheepstrackinggegevens. De tanker Mubaraz lag eind maart nog in de Perzische Golf toen het schip stopte met het uitzenden van signalen. Op 27 april dook het schip weer op toen het ten westen van India voer.

Het schip nam begin maart een lading lng aan boord in de Perzische Golf. Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten voeren er per dag ongeveer drie tankers met lng door de Straat van Hormuz en daarmee een vijfde van de wereldwijde lng. Maar sinds 28 februari is de zeestraat grotendeels gesloten en is het aantal schepen dat de zeestraat passeert flink teruggelopen.

De gasprijs is als gevolg van de sluiting van de Straat van Hormuz fors gestegen. De prijs op de gasbeurs in Amsterdam was dinsdag rond de 45 euro per megawattuur, dat was voor de oorlogsuitbraak rond de 32 euro per megawattuur.