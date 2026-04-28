Maasdriel: geen aanwijzingen voor fraude met volmachtstemmen

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 10:11
MAASDRIEL (ANP) - De Gelderse gemeente Maasdriel heeft laten onderzoeken of er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart stemmen zijn geronseld. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen concrete aanwijzingen waren voor verkiezingsfraude, meldde de gemeente dinsdag.
Volgens Maasdriel was "het relatief hoge aantal volmachtstemmen" voor de partijen in de raad reden om een onderzoek aan te vragen. Onder meer de processen-verbaal van stembureaus werden gecontroleerd, zijn meldingen van inwoners bekeken en is er overlegd met de Kiesraad, de politie en de gemeente Gorinchem. In Gorinchem wordt woensdag opnieuw gestemd, omdat er daar vermoedens waren van verkiezingsfraude met volmachtstemmen.
Maasdriel laat weten het onderzoek te hebben uitgevoerd om "de transparantie en het vertrouwen in het verkiezingsproces te versterken". Voorafgaand aan de verkiezingen in de gemeente waren er geen meldingen van mogelijke onregelmatigheden geregistreerd.
POPULAIR NIEUWS

BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

NRG-Stadium-Houston-869x578

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

1920_ahnieuwewinkelhoofddorp

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

243665617_m

Waar vrouwen stiekem van dromen in relaties – en waar de meeste mannen geen idee van hebben.

175543081_m

Wat je handen en nagels verraden over je lever

164008338_m

De kinderen van 100-plussers worden ook heel oud: is hun dieet de crux?

