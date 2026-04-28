Maasdriel: geen aanwijzingen voor fraude met volmachtstemmen

MAASDRIEL (ANP) - De Gelderse gemeente Maasdriel heeft laten onderzoeken of er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart stemmen zijn geronseld. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen concrete aanwijzingen waren voor verkiezingsfraude, meldde de gemeente dinsdag.

Volgens Maasdriel was "het relatief hoge aantal volmachtstemmen" voor de partijen in de raad reden om een onderzoek aan te vragen. Onder meer de processen-verbaal van stembureaus werden gecontroleerd, zijn meldingen van inwoners bekeken en is er overlegd met de Kiesraad, de politie en de gemeente Gorinchem. In Gorinchem wordt woensdag opnieuw gestemd, omdat er daar vermoedens waren van verkiezingsfraude met volmachtstemmen.

Maasdriel laat weten het onderzoek te hebben uitgevoerd om "de transparantie en het vertrouwen in het verkiezingsproces te versterken". Voorafgaand aan de verkiezingen in de gemeente waren er geen meldingen van mogelijke onregelmatigheden geregistreerd.