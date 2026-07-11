Bloomberg: EU wil bedrijven helpen bij beperken banden met China

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie werkt aan een 'solidariteitsinstrument' om bedrijven te ondersteunen die hun toeleveringsketens voor kritieke grondstoffen verleggen, zodat ze minder afhankelijk worden van China. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De regeling zou ook zijn bedoeld om te helpen bij het opvangen van klappen als China overgaat tot vergeldingsmaatregelen in een onderling handelsconflict. Europese gezanten werden deze week over de plannen bijgepraat, aldus de betrokkenen.

Maar wanneer de regeling er komt en hoeveel geld er precies mee gemoeid is, is volgens Bloomberg nog niet duidelijk. Woordvoerders van de Europese Commissie wilden geen commentaar geven aan het persbureau.

Mineralen en chips

Volgens de bronnen zouden EU-lidstaten het er ook nog niet over eens zijn hoe de regeling precies moet worden gefinancierd. De discussie in Brussel komt op een moment dat diverse lidstaten juist aandringen op bezuinigingen.

Europa is nu nog erg afhankelijk van China voor de levering van mineralen en chips die worden gebruikt in belangrijke sectoren, zoals de defensie- en auto-industrie. Dit stoort beleidsmakers in Brussel al langer omdat het een hardere lijn tegen China in handelsgeschillen bemoeilijkt. Indien nodig kan China zijn zin doordrijven door Europese bedrijven onder druk te zetten met de dreiging van exportbeperkingen.

Dat de EU kwetsbaar is voor dergelijke verstoringen, bleek eerder dit jaar nog. Europese autofabrikanten lobbyden met succes bij de Europese Commissie om sancties tegen een grote Chinese producent van halfgeleiders tijdelijk op te schorten. De bedrijven waarschuwden dat ze anders binnen enkele weken zonder voorraad zouden komen te zitten.