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Rolstoeltennisster De Groot wint geen game in finale Wimbledon

Sport
door anp
zaterdag, 11 juli 2026 om 14:28
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LONDEN (ANP) - Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft een duidelijke nederlaag geleden in de finale van Wimbledon. De Nederlandse topspeelster verloor met twee keer 6-0 van de Japanse Yui Kamiji. Zou De Groot hebben gewonnen, dan was het haar 25e grandslamtitel in het enkelspel geweest.
De 29-jarige De Groot speelde haar derde finale van dit jaar. Ze won in juni voor de zesde keer Roland Garros en miste in januari in Melbourne de kans op een zevende titel in de Australian Open.
De geboren Woerdense gaf na afloop van de finale op het gras van Londen alle credits aan Kamiji. "Ik ben er trots op dat ik voor de derde keer dit jaar in de finale van een grandslam stond en ik was echt van plan er een leuke pot van te maken, maar Yui gaf me werkelijk geen schijn van kans", zei De Groot in het interview op de baan.
De Groot blijft op 24 grandslamtitels staan, verdeeld over zes keer Wimbledon, zes keer Roland Garros, zes keer Australian Open en zes keer US Open.
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