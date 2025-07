Bloomberg: Europese cacaofabrieken vermalen opnieuw minder bonen

LONDEN (ANP) - De productievertraging bij Europese cacaofabrieken is in het tweede kwartaal verder toegenomen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een rondvraag bij zeven verwerkers en handelaren van cacao, de grondstof die bepalend is voor de smaak van chocola.

De hoeveelheid cacaobonen die tot boter en poeder wordt vermalen en in zoetwaren wordt gebruikt, is in Europa in het afgelopen kwartaal waarschijnlijk met bijna 5 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2024. De productie laat voor het vierde kwartaal op rij een afname zien, waarbij de vermaling van cacao op het laagste niveau ligt sinds de coronapandemie.

De productievertraging is het gevolg van de historisch hoge cacaoprijzen. Die remmen de vraag naar chocola in Europa, de regio met de grootste chocoladeconsumptie ter wereld. De cacaoprijzen zijn de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld en bereikten in december vorig jaar een record door slechte oogsten in West-Afrika, de belangrijkste leverancier van cacao.