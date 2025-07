Corruptieschandaal rond bouwcontracten Winterspelen 2026

MILAAN (ANP/DPA) - Een half jaar voor het begin van de Olympische Winterspelen in Milaan is een corruptieschandaal rond bouwcontracten uitgebroken. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. Het Openbaar Ministerie in Italië onderzoekt beschuldigingen van illegale samenwerking in verband met verschillende stadsontwikkelingsprojecten. Het gaat daarbij ook over de bouw van het olympische dorp, waar veel atleten volgend jaar verblijven. De Winterspelen vinden plaats van 6 tot en met 22 februari 2026.

De gaststeden zijn Milaan en het wintersportoord Cortina d'Ampezzo. De olympische wedstrijden worden ook op verschillende andere locaties in de regio gehouden. Volgens het Openbaar Ministerie zijn arrestatiebevelen aangevraagd voor zes verdachten. Verschillende kantoren en appartementen zijn doorzocht. De beschuldigingen variëren van corruptie en valsheid in geschrifte tot machtsmisbruik. Volgens persbureau ANSA zijn er in totaal 74 verdachten in beeld.