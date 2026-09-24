ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: grote overname datacenters Azië en Australië nabij

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 10:15
anp240926091 1
Volg ons op Google Nieuws
TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Een groep investeerders, waaronder de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock, voert gesprekken over een miljardenovername van datacenters voor AI in Azië en Australië. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het gaat dan om datacenters van het bedrijf Stack Infrastructure. Mogelijk is met die deal een bedrag van 20 miljard tot 25 miljard dollar gemoeid.
Het investeerdersconsortium bestaat uit het door BlackRock gesteunde Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP) en IFM Investors. AIP krijgt ook steun van de techbedrijven Microsoft en Nvidia en de staatsinvesteringsfondsen van Koeweit, Abu Dhabi en Singapore. De investeerdersgroep wil de datacenters overnemen van Blue Owl, het moederbedrijf van Stack. Er wordt nu voorbereidend onderzoek gedaan.
De datacenters staan in Tokio, Osaka, Melbourne, Sydney en het Maleisische Johor Bahru. Door de enorme opmars van kunstmatige intelligentie is er veel vraag naar datacenters die rekenkracht leveren voor AI-toepassingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

211146626_m

Bakken in boter of olie: dit is de gezondste keuze

IMG_4830

Duitsland voert per januari een maximumprijs aan de pomp in, naar Belgisch model. Zou dat in Nederland ook schelen?

Ouder rekent hogere kosten voor kinderopvang door

Bijna gratis kinderopvang? Niet voor gezinnen onder €56.000.

download (1)

Dit zijn de 6 slechtste dieetadviezen die voedingsexperts ooit hoorden

167867066_m

Gepensioneerd in 2027: ouderenkorting omlaag, zorgpremie omhoog, dit kost het je

ANP-84559071

Na jaren juridisch gevecht: ex-Martinair-piloten kunnen tonnen aan achterstallig loon krijgen

Loading