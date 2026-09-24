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Amsterdam Centraal gaat 3 oktober dicht voor renovatiewerk

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 10:12
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AMSTERDAM (ANP) - Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor grootschalige werkzaamheden, melden NS en ProRail. Op zondag 4 en maandag 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. De grootscheepse renovatie van het station bereikt volgens ProRail "een belangrijke mijlpaal".
Spoor 11a wordt na afgerond werk weer aangesloten, terwijl spoor 14a juist wordt losgekoppeld. ProRail en aannemer Dura Vermeer gaan veel zichtbaar werk verrichten, maar ook veel onzichtbaar werk, bijvoorbeeld aan de spoorbeveiliging en installaties van de verkeersleiding. Dat levert de grootste hinder op.
"Om spoor 11a in gebruik en spoor 14a buiten gebruik te kunnen nemen, moet de beveiliging worden aangepast. Voor aanpassingen in de installaties moeten we al het treinverkeer van en naar het station een dag stilleggen", legt ProRail uit.
Het perron van spoor 13 en 14 wordt verlengd en de opgangen worden verbreed, zodat daar meer ruimte ontstaat.
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