Bloomberg: hedgefonds Elliott niet tevreden met nieuwe plannen BP

LONDEN (ANP) - Hedgefonds Elliott Investment Management is ontevreden over de nieuwe strategie van het Britse olie- en gasconcern BP. Volgens de activistische investeerder schieten de plannen van BP-topman Murray Auchincloss tekort en missen ze urgentie en ambitie, meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Elliott, een van de grootste aandeelhouders van BP met een belang van bijna 5 procent, dringt aan op veranderingen binnen het concern.

BP kondigde woensdag aan de jaarlijkse investeringen in olie en gas te verhogen tot 10 miljard dollar per jaar. Het olie- en gasconcern richt zich daarmee weer meer op fossiele brandstoffen, terwijl het minder gaat investeren in duurzame energie. Het besluit is onderdeel van de inspanningen van topman Auchincloss om de financiële prestaties van het bedrijf te verbeteren. Onder zijn voorganger Bernard Looney besloot BP in 2020 nog om de olie- en gasproductie met 40 procent te verminderen en flink te investeren in hernieuwbare energie.