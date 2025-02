Rechter legt celstraffen op voor rellen Amsterdamse Plein '40-'45

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag celstraffen tot zeven maanden opgelegd aan verdachten van rellen op het Amsterdamse Plein '40-'45 afgelopen november. De onrust in stadsdeel Nieuw-West volgde op de gewelddadigheden rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv eerder die week.

De hoogste straf was voor verdachte Adam A. (20). Hij heeft iemand mishandeld, stenen gegooid en geslagen met houten balken. Naast zijn aandeel in de rellen werd hij ook veroordeeld voor het bezit van drugs. Verdachte Hicham El M.(21) kreeg vijf maanden cel, een maand meer dan geëist. Hij mishandelde een motoragent en gooide stenen naar een stilstaande bus met passagiers. Volgens de rechter leverde hij een "forse en actieve" bijdrage aan de ongeregeldheden.

De 18-jarige Burak Ö. kreeg 120 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke jeugddetentie, gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Hij maakte deel uit van een groep van tientallen jongeren die een man belaagde en mishandelde. "Er waren grootscheepse rellen met enorme impact en u heeft zich niet onbetuigd gelaten", zei de rechter tegen Ö., die als enige de uitspraak bijwoonde.

Gewelddadigheden

De twee oudste verdachten moeten ook ruim 63.000 euro schadevergoeding betalen. De 18-jarige moet 4000 euro schade betalen.

De ongeregeldheden op 11 november volgden kort na gewelddadigheden rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. Het begon met het afsteken van zwaar vuurwerk. Een groep van ongeveer 130 personen pleegde vernielingen. Ze waren voornamelijk in het zwart gekleed, sommigen met gezichtsbedekking. Er werd brand gesticht bij een restaurant en in een tram ontstond brand nadat een explosief naar binnen was gegooid. De mobiele eenheid werd ingezet om de rust te herstellen.