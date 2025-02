Hoekstra: EU zal tanden laten zien bij handelsoorlog VS

Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat en Schone Groei) vindt dat een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa moet worden vermeden. Dat is in het belang van de VS en van Europa. Maar als die handelsoorlog er wel komt, "zullen wij ook onze tanden moeten laten zien", zei Hoekstra donderdag in het radioprogramma Sven op 1.

Bij een handelsoorlog verliezen beide partijen, zei Hoekstra. "Het is uiteindelijk lose-lose."

Hoekstra wil niet op mogelijke maatregelen vooruitlopen. Dat is volgens hem niet verstandig. Hij benadrukte dat het onverstandig is "om dit pad op te gaan", waarbij hij doelde op een handelsoorlog. "Maar als dat gebeurt, dan laat dat ons geen keuze." Dan zal Europa tegenmaatregelen nemen met "ten minste gelijke munt".

Handelstarieven

Hoekstra voegde daaraan toe dat de Europese Commissie altijd de dialoog zal blijven zoeken met de VS.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft onlangs aangekondigd de EU handelstarieven op te leggen op aluminium en staal. Ook dreigt hij wereldwijde wederkerige tarieven op te leggen. Dat zijn heffingen tegen landen die zelf ook invoertarieven op Amerikaanse producten hebben.