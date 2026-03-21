Bloomberg: Iran begeleidde Indiase tanker door Straat van Hormuz

NEW DELHI (ANP) - De Iraanse marine heeft vorige week een Indiase tanker met vloeibaar petroleumgas door de Straat van Hormuz begeleid. Dit gebeurde via een vooraf goedgekeurde route na diplomatiek overleg met de Indiase overheid. Dit meldt persbureau Bloomberg op basis van een anonieme officier aan boord van het schip.

Zijn verhaal lijkt de opvattingen van analisten te bevestigen dat Teheran probeert een verkeerscontrolesysteem door de zeestraat op te leggen. Daarbij wordt veilige doorgang verleend aan bevriende schepen, terwijl anderen moeten vrezen voor aanvallen.

Tijdens de doortocht stond het schip van de officier via de radio in contact met de Iraanse marine, vertelde de officier. De Iraniërs controleerden onder meer de vlag van het schip en de nationaliteit van de bemanningsleden. Die waren allemaal Indiaas.

Het automatische identificatiesysteem van het schip werd tijdelijk uitgeschakeld. Afgelopen dagen zijn verschillende schepen via een smalle doorgang tussen twee Iraanse eilanden gevaren. Of het schip deze route ook volgde, wilde de officier niet bevestigen.