Wat is beter voor je huid: 's ochtends of 's avonds douchen?

Sommigen zweren bij een verkwikkende ochtenddouche, terwijl anderen liever rozig in slaap vallen na een hete douche in de avond, maar wat is beter?

Beautyvloggers en andere online-experts hebben er talloze teksten en video's aan gewijd. De een meent dat je huid minder gaat glimmen als je 's ochtends doucht, de ander beweert dat je juist 's avonds onder het warme water moet, zodat je bodylotion 's nachts beter kan inwerken.

Maar volgens dermatologen is daar allemaal niets van waar. “Of je het nu ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds doet: wanneer je een douche neemt, maakt echt niet uit”, zegt dermatoloog Thomas Maselis bij HLN. “Het tijdstip van je wasbeurt zal niet bepalen of je huid vetter of droger zal worden. Douch je dus gerust wanneer je zelf wilt.”

Volgens Jan Gutermuth, diensthoofd Dermatologie bij het UZ Brussel, hangt het vooral af van je dagbesteding. “Het is belangrijker om te kijken naar je persoonlijke hygiëne. Heb je de volledige dag in een fabriek gewerkt en ben je aan stof blootgesteld? Dan is het waarschijnlijk fijner om je ‘s avonds te douchen. Moet je iedere dag fris op kantoor verschijnen? Dan is het in de ochtend waarschijnlijk aangenamer.”

Heb je een droge huid dan kun je volgens Gutermuth beter niet te lang douchen: “We raden patiënten met een droge huid aan om korte, lauwe douches te nemen. Ook een hydraterende crème na de wasbeurt wordt sterk aanbevolen. Zo kan je de huid opnieuw voeden. Heb je een vettige huid? Dan is er ook geen noodzaak om je iedere dag te wassen. Je kan beter gebruik maken van degelijke wasgels, die helpen om het vettige effect tegen te gaan. Vraag daarvoor gerust raad aan een arts.”