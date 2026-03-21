Burgemeester Marcouch: regering moet excuses maken aan Molukkers

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft zaterdagochtend in Arnhem de Nederlandse regering opgeroepen om excuses te maken aan Molukkers in Nederland voor de wijze waarop zij zijn behandeld vanaf 1951. In dat jaar kwamen duizenden mensen naar Nederland na een dienstbevel van de regering. Nederland haalde hen na de Indonesische onafhankelijkheid in 1949 hierheen, in afwachting van de vestiging van een eigen onafhankelijke republiek op het eiland Ambon. Die staat is er tot op heden niet gekomen.

"Ze verwachtten terug te keren naar een beloofde staat, de vrije Republiek der Zuid-Molukken. Daarvoor verlieten zij hun land, hun geliefden, soms zelfs hun kinderen. Maar wat een tijdelijk verblijf zou zijn van enkele maanden, werd een verhaal van nooit meer thuiskomen", aldus de Arnhemse burgemeester.

Nadat de militairen in 1951 in Nederland aankwamen, werden zij direct ontslagen. "Mannen die Nederland trouw hadden gediend in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, verloren van het ene op het andere moment hun positie, hun zekerheid en hun trots", zei de burgemeester zaterdag. In Nederland woonden de Molukkers "onder moeilijke en mensonwaardige omstandigheden". Volgens Marcouch was er "sprake van gebrek aan empathie, gebrek aan respect, gebrek aan zorg".

Herdenkingsbijeenkomst

Marcouch richtte zich ook tot de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de Molukse militairen. "Uw geschiedenis doet ertoe. Het verhaal van uw vaders, moeders, opa's en oma's doet ertoe."

Marcouch hield de toespraak tijdens een herdenkingsbijeenkomst voor Arnhemse militairen die in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) vochten. Het is zaterdag precies 75 jaar geleden dat de eerste KNIL-militairen en hun familie aankwamen in Nederland. De gemeente Arnhem besloot in 2025 tot lokaal eerherstel voor Molukse KNIL-militairen en hun families. Dat bestaat onder meer uit een blijvend herdenkingsteken op begraafplaats Moscowa en vrijstelling van grafrechten.