Opvarenden die naar Nederland gaan na Spanjaarden van Hondius af

GRANADILLA DE ABONA (ANP) - De evacuatie van opvarenden van cruiseschip m/v Hondius is een forse operatie, waarbij 23 landen betrokken zijn. De Spaanse gezondheidsminister Mónica García zegt zondag op Tenerife dat alles tot dusver volgens plan verloopt. De Spaanse opvarenden zijn als eersten aan de beurt om met kleine bootjes van boord te worden gehaald. Daarna volgen de mensen die met een vliegtuig naar Eindhoven worden gebracht.

Aan boord van het toestel naar Nederland komen volgens de minister ook passagiers uit Duitsland, België en Griekenland en enkele bemanningsleden.

Hoe laat de vlucht precies vertrekt vanaf de luchthaven Tenerife Zuid, is nog onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schatte eerder in dat 29 mensen zouden meevliegen.

Voor de vlucht ondergaan de passagiers een medische check. Minister García zegt dat zondagmorgen niemand aan boord van de Hondius symptomen had van het hantavirus. Aan het virus zijn eerder drie opvarenden overleden.