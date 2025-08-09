Bloomberg: meerdere bedrijven overwegen beursgang in Amsterdam

Meerdere bedrijven overwegen een beursgang in Amsterdam, heeft persbureau Bloomberg vernomen van ingewijden. Zo zou Ahlstrom, een Fins bedrijf in vezelgebaseerde materialen, mogelijk naar het Damrak komen. Ook de uit Praag afkomstige Czechoslovak Group, een producent van gepantserde voertuigen en munitie, overweegt naar verluidt een beursgang in Nederland.

Investeerder Bain Capital zou kijken naar meerdere opties voor Ahlstrom. Volgens de bronnen wordt er gedacht aan een mogelijke beursgang of verkoop, waarbij het bedrijf gewaardeerd zou worden op maximaal 8 miljard euro.

Czechoslovak lijkt te denken aan een waardering van 30 miljard euro, aldus Bloomberg. Het bedrijf zou via een notering op Beursplein 5 makkelijker profiteren van de hogere defensie-uitgaven van Europese overheden.

Eerder gingen al geruchten over een mogelijke beursgang van het Nederlandse telecombedrijf Odido. Die zou later dit jaar kunnen plaatsvinden en hiermee zouden eveneens miljarden gemoeid zijn.