Witkoff praat op Ibiza met premier Qatar over einde oorlog Gaza

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 12:26
IBIZA-STAD (ANP) - De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff ontmoet zaterdag op het Spaanse eiland Ibiza de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, meldt nieuwssite Axios. Ze zouden het gaan hebben over een plan om de oorlog in de Gazastrook te beëindigen.
Vrede in Gaza lijkt op dit moment ver weg, nu Israël deze week heeft aangekondigd dat het de militaire operaties juist wil uitbreiden en heel Gaza-Stad wil bezetten. Maar de bemiddelende landen, Qatar en de Verenigde Staten, hebben de hoop op een diplomatieke oplossing nog niet opgegeven.
Het duurt waarschijnlijk enkele weken om de bezetting van Gaza-Stad voor te bereiden, onder meer omdat er ongeveer een miljoen Palestijnen moeten worden weggehaald uit de stad. Maar de bemiddelaars zouden hun nieuwe plan voor een einde aan de oorlog al willen presenteren aan Israël en Hamas voordat die voorbereidingen zijn afgerond. Zo zou de militaire operatie misschien nog afgewend kunnen worden, zeggen bronnen tegen Axios.
