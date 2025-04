Bloomberg: Mercedes overweegt staken verkoop goedkope modellen VS

STUTTGART (ANP) - Mercedes-Benz overweegt te stoppen met de verkoop van zijn goedkoopste automodellen in de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Dit komt doordat de tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump op auto's de verkoop niet langer rendabel zouden maken voor de Duitse autofabrikant.

Mercedes denkt erover na om de verkoop van bepaalde kleinere modellen te schrappen, omdat de toch al dunne marges in verlies kunnen veranderen als ze niet worden doorberekend aan consumenten. Ook kan dit klanten juist aanmoedigen om voor duurdere en grotere auto's te kiezen. De VS blijven een belangrijke markt voor Mercedes vanwege de grote vraag naar winstgevender en grotere SUV-modellen in het land.

Een definitief besluit hierover is nog niet genomen, benadrukken de bronnen tegen Bloomberg. Deze week moeten importheffingen van 25 procent op auto's ingaan.

Handelsspanningen

Ook andere autofabrikanten moeten omgaan met de toenemende handelsspanningen die hun verkopen en toeleveringsketens kunnen raken. Zo zijn Aston Martin en Ferrari van plan de prijzen van sommige van hun auto's in de VS te verhogen. Volkswagen overweegt de lokale productie uit te breiden.

Accountantsbureau Deloitte had al berekend dat de export van Duitse auto's naar de VS met 29 procent kan dalen als de importheffingen op auto's er komen. Het bureau stelde ook dat het niet makkelijk is voor Duitse autofabrikanten die eigen fabrieken hebben in de VS om daar veel meer auto's te gaan bouwen om zo heffingen te ontlopen. Die fabrieken draaien namelijk al op hoge capaciteit en er zouden grote investeringen nodig zijn voor extra productiemogelijkheden.