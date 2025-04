Ook in België vorige maand veel minder Tesla's verkocht

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Ook in België heeft de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Tesla vorige maand flink minder auto's verkocht. Volgens de Belgische autobrancheorganisatie Febiac gaat het om een daling van bijna 70 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

In Nederland kelderde de verkoop van Tesla's in maart met ruim 60 procent, werd eerder dinsdag al bekend. Tesla heeft ook in Frankrijk en Zweden opnieuw veel minder auto's verkocht. Het Amerikaanse concern kampt onder meer met verouderde modellen en toegenomen concurrentie van goedkopere Chinese auto's. Topman Elon Musk krijgt daarnaast veel kritiek op zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump.

In maart werden in België 958 nieuwe Tesla's ingeschreven, tegen 3121 in dezelfde maand vorig jaar. Het marktaandeel van de Amerikaanse autobouwer in België is de eerste drie maanden van dit jaar meer dan gehalveerd tot 2,5 procent.