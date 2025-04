Waarom de VVD het kabinet morgen niet laat vallen (maar half april wel)

Ook morgen zal de VVD het kabinet niet laten vallen. In het debat over de onmogelijke Faber zal Yesilgoz eerst nog even doen alsof ze Faber ook een hele slechte minister vindt (dat is er natuurlijk ook) maar uiteindelijk stemt ze tegen de motie van wantrouwen.

Het mooie plannetje van Geert Wilders is daarmee mislukt. Want deze ophef over de lintjes was er natuurlijk niet zomaar. Het is een val waar we allemaal weer enthousiast in getrapt zijn.

Wilders ziet dat zijn PVV steeds verder daalt in de peilingen en dat vindt hij niet fijn. Dat de PVV daalt in de peilingen komt allereerst omdat het onderwerp "asiel" niet meer volop in de belangstelling staat. Het enige thema waar de PVV gezag en geloowaardigeheid heeft (of had) is asiel. Verder snappen ook Henk en Ingrid intussen wel dat de PVV de partij is van de loze praatjes.

Dat asiel een beetje uit de aandacht is, heeft allerlei redenen. Een van die redenen is dat de asielinstroom daalt. Niet vanwege Faber of Wilders, maar vanwege de bijna-vrede in Syrië.

Een andere is dat met een heuse oorlog in Europa mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben dan vreemdelingenangst. Ze zijn bang voor oorlog.

Een derde reden is dat het kabinet er – ondanks alle belofte van Wilders en Omtzigt – niet in is geslaagd de mensen in het land het gevoel te geven dat het hen beter gaat.

En dus gaat het niet meer allereerst over asiel, maar over andere dingen. De enige manier waarop Geert Wilders en zijn PVV de volgende verkiezingen (wanneer die ook zijn) kan winnen is als de verkiezingen weer als hoofdonderwerp asiel en nare buitenlanders heeft. De soap van de laatste dagen was bedoeld om het onderwerp asiel en de opvattingen van de PVV daarover weer centraal te krijgen.

Dat is - een beetje - gelukt. Het potsierlijke gedrag van Marjolein Faber spreekt ook lang niet alle xenofoben aan, maar als het kabinet valt vanwege Faber staan Faber, Wilders en Asiel weer maanden centraal. Wilders zou erg graag willen dat het kabinet valt over Faber en asiel en niet over iets echts. Daarvoor was deze opschudding bedoeld.

En dus zal Yesilgoz de verleiding weerstaan om Faber weg te sturen, al heeft ze zonder twijfel ook schoon genoeg van haar. De vier coalitiepartijen zijn in gesprek over geld. Over de begroting van volgend jaar, zoals die terechtkomt in de Voorjaarsnota. PVV, NSC en BBB willen miljarden uitgeven die er volgens het Hoofdlijnenakkoord niet zijn.

De kans dat de partijen overeenstemming bereiken is niet groot. Dus het kan voor Yesilgoz eigenlijk niet fout gaan.

1.Het kabinet valt over deugdelijke financiering. Een heerlijk verkiezingsthema voor de VVD

2. De andere partijen tekenen waar de VVD het wil. Ook niet slecht.

Yesilgöz zou wel gek zijn als ze mogen het kabinet laat vallen als ze half april een homerun kan slaan. Dat zal ze dan ook niet doen.

(Maar de afkeer bij de VVD van de rare fratsen van bewindslieden van PVV en BBB is er wel door versterkt. Ze zijn het zat. En dat zal spoedig blijken)