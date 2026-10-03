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Bloomberg: Merz gaat praten met Klaas Knot over topfunctie ECB

Economie
door anp
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BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB), meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met Klaas Knot praat hij naar verluidt ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, de Spanjaard Pablo Hernández de Cos, moet volgens Bloomberg in de komende weken plaatsvinden.
Knot was tot vorig jaar president van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. Merz' gesprekken met de kandidaten zijn tot nu toe het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB.
Eerder gaf Lagarde zelf een hint dat ze mogelijk eerder vertrekt dan het einde van haar termijn in oktober volgend jaar, en kondigde de Duitse ECB-bestuurder Isabel Schnabel haar vertrek aan. De termijn van hoofdeconoom Philip Lane loopt daarnaast in mei af. Daardoor komen er min of meer tegelijk drie topplekken vrij.
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