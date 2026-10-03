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Verbaasde teambaas Wolff ziet dominant Mercedes 'achteruit' gaan

Sport
door anp
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SEPANG (ANP/RTR) - Teambaas Toto Wolff van Mercedes staat voor een raadsel in Sepang. De upgrades die de auto's van Kimi Antonelli en George Russell sneller moeten maken, werken averechts. "We hadden verwacht drie tienden sneller te zijn, maar we verliezen vier tot vijf tienden en vallen voor het eerst buiten de top drie in de kwalificatie. Er is iets aan de hand dat we moeten doorgronden", zei hij tegen Sky Sports na de kwalificatie van de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië.
Antonelli is de kampioenschapsleider met 66 punten voorsprong op Russell, die weer 37 punten meer heeft dan Lewis Hamilton van Ferrari. In de kwalificatie noteerde Antonelli de vierde tijd en Russell pas de achtste. Het verschil met Max Verstappen, die in zijn Red Bull de pole pakte, was meer dan een halve seconde.
"De auto laat gedrag zien dat we niet kennen. Er is meer luchtweerstand en we verliezen veel tijd op de rechte stukken. Je kan zeggen dat het hier erg heet is en dat het asfalt anders is, maar dat verklaart niet ons gebrek aan snelheid", aldus Wolff.
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