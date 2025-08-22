ECONOMIE
Bloomberg: Meta sluit miljardendeal met Google voor servergebruik

Economie
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 7:44
MENLO PARK (ANP) - Meta Platforms heeft een deal gesloten van minstens 10 miljard dollar (ruim 8,6 miljard euro) met Google voor cloudcomputingdiensten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. De deal is onderdeel van de enorme investeringen van het socialemediabedrijf in kunstmatige intelligentie (AI).
Volgens de overeenkomst kan het moederbedrijf van Facebook en Instagram zes jaar de servers en opslag van Google Cloud gebruiken om snel meer rekenkracht te krijgen voor nieuwe AI-toepassingen. Het is de eerste grote cloudcomputingdeal tussen Meta en Google, onderdeel van Alphabet. Google Cloud heeft eerder met Meta samengewerkt, maar nooit als officiële leverancier van cloudinfrastructuur.
Meta-topman Mark Zuckerberg heeft beloofd honderden miljarden dollars te investeren in AI en de bijbehorende infrastructuur. Hoewel het bedrijf meer dan 24 eigen datacenters heeft en nieuwe datacenters bouwt, zullen sommige pas over enkele jaren operationeel zijn.
