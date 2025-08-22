Site: Nvidia vraagt leveranciers productie H20-chips te stoppen

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Chipontwikkelaar Nvidia heeft toeleveranciers opdracht gegeven om de productie van onderdelen voor zijn AI-chip H20 te staken, meldt de technologienieuwssite The Information op basis van ingewijden. Volgens de site hebben onder andere Samsung en Amkor dit te horen gekregen. Mogelijk is de vraag naar deze speciaal voor China ontwikkelde chip zwak.

Nvidia ontwikkelde de H20-chip speciaal voor de Chinese markt, omdat het Amerikaanse bedrijf zijn krachtigste chips daar niet mag verkopen door exportbeperkingen die sinds 2023 gelden. In april verbood Washington ook de verkoop van H20-chips, maar in juli mochten ze weer naar Chinese klanten.

Persbureau Bloomberg meldde eerder dat de Chinese autoriteiten het gebruik van de H20 ontraadden, vanwege mogelijke veiligheidsrisico's. De Amerikaanse regering zou naar manieren zoeken om deze chips beter te kunnen volgen.