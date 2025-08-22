Rechter VS legt detentiecentrum 'Alligator Alcatraz' stil

MIAMI (RTR/ANP) - Een Amerikaanse federale rechter heeft donderdag besloten dat er geen nieuwe immigranten ondergebracht mogen worden in het detentiecentrum 'Alligator Alcatraz' in de Evergladesmoerassen in de staat Florida. De rechter gaf milieuorganisaties die de zaak hadden aangespannen gelijk. Zij stellen dat het detentiecentrum het beschermde natuurgebied en de dieren die daar leven bedreigt.

De bouwwerkzaamheden moeten worden stilgelegd. Binnen twee maanden moeten alle generatoren, brandstof, riolering en andere aangelegde voorzieningen worden verwijderd, net als de hekken en verlichting.

Het complex ligt ten westen van Miami in een moerasgebied waar alligators, krokodillen en pythons leven. 'Alligator Alcatraz' staat symbool voor het strenge migratiebeleid van de regering van president Donald Trump. De overheid heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak.