ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter VS legt detentiecentrum 'Alligator Alcatraz' stil

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 7:18
anp220825055 1
MIAMI (RTR/ANP) - Een Amerikaanse federale rechter heeft donderdag besloten dat er geen nieuwe immigranten ondergebracht mogen worden in het detentiecentrum 'Alligator Alcatraz' in de Evergladesmoerassen in de staat Florida. De rechter gaf milieuorganisaties die de zaak hadden aangespannen gelijk. Zij stellen dat het detentiecentrum het beschermde natuurgebied en de dieren die daar leven bedreigt.
De bouwwerkzaamheden moeten worden stilgelegd. Binnen twee maanden moeten alle generatoren, brandstof, riolering en andere aangelegde voorzieningen worden verwijderd, net als de hekken en verlichting.
Het complex ligt ten westen van Miami in een moerasgebied waar alligators, krokodillen en pythons leven. 'Alligator Alcatraz' staat symbool voor het strenge migratiebeleid van de regering van president Donald Trump. De overheid heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak.
Vorig artikel

Tennisser De Jong één zege verwijderd van debuut op US Open

Volgend artikel

Bloomberg: Meta sluit miljardendeal met Google voor servergebruik

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

ANP-365485491

Autistische muizen symptoomvrij na revolutionaire behandeling

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd