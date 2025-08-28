Bloomberg: Mexico verhoogt importheffingen voor China

MEXICO-STAD (ANP) - De Mexicaanse regering is van plan om volgende maand de importheffingen voor China te verhogen als onderdeel van het begrotingsvoorstel voor 2026. De hogere tarieven, die naar verwachting zullen gelden voor auto's, textiel en plastic uit China, zijn bedoeld om binnenlandse fabrikanten te beschermen tegen gesubsidieerde Chinese concurrentie, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Ook andere Aziatische landen zullen naar verwachting te maken krijgen met hogere tarieven. De nieuwe tarieven waren nog niet direct bekend en het plan zou volgens de ingewijden nog kunnen veranderen. Het begrotingsvoorstel van de regering van president Claudia Sheinbaum wordt naar verwachting op 8 september naar het parlement gestuurd.

Naast de bescherming van Mexicaanse bedrijven tegen goedkope import uit China komt de regering met de hogere tarieven ook tegemoet aan een eis van de Amerikaanse president Donald Trump.