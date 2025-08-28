Ontslag werknemers Microsoft na protest over Israël

REDMOND (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Microsoft heeft twee werknemers ontslagen die dinsdag op het hoofdkantoor protesteerden tegen de diensten die het bedrijf levert aan Israël. Volgens het Amerikaanse technologieconcern was dat een zeer ernstige overtreding van de bedrijfsregels.

Bij het protest van zeven mensen in het kantoor van president Brad Smith werden spandoeken opgehangen, leuzen geroepen en een deur kortstondig gebarricadeerd. Ook buiten het hoofdkantoor werd geprotesteerd. De politie arresteerde de actievoerders. Onder hen waren ook voormalige werknemers van Microsoft.

De demonstranten zijn lid van de actiegroep No Azure for Apartheid. Die naam verwijst naar de Azure-software van Microsoft. Volgens de actievoerders gebruikt Israël technologie van Microsoft om inlichtingen over Palestijnen te verzamelen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. No Azure for Apartheid eist dat het bedrijf stopt met het leveren van diensten aan Israël.