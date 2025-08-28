Doden en gewonden door luchtaanval op Kyiv

KYIV/MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Bij luchtaanvallen met drones en raketten op Kyiv zijn volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zeker acht doden en bijna veertig gewonden gevallen. Hij zei dat Rusland ballistische raketten verkiest boven de onderhandelingstafel.

Rusland maakt melding van Oekraïense luchtaanvallen met drones op zeven regio's waarbij onder meer twee olieraffinaderijen doelwit waren. Bij Krasnodar is daardoor brand uitgebroken op de raffinaderij van Afipski. Er zijn in de nacht van woensdag op donderdag ruim honderd Oekraïense drones neergehaald volgens het Russische ministerie van Defensie.

De burgemeester van Kyiv, Vitali Klitsjko, zei dat Rusland in de stad vijf doelwitten bestookte. Rusland en Oekraïne zijn onder leiding van president Donald Trump in gesprek over vrede, maar er wordt weinig vooruitgang geboekt. Oekraïne wil veiligheidsgaranties van het Westen. Rusland wil niet dat Oekraïne NAVO-lid wordt en accepteert geen Europese vredesmacht in Oekraïne.