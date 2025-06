Bloomberg: Microsoft wil duizenden banen schrappen

REDMOND (ANP) - Microsoft is van plan duizenden banen te schrappen, vooral bij verkoopafdelingen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het Amerikaanse softwareconcern zou zijn personeelsbestand willen inkrimpen nu het steeds meer geld uitgeeft aan verdere vooruitgang met kunstmatige intelligentie (AI). Aan beleggers zou de onderneming zich namelijk verplicht voelen de kosten op andere vlakken dan AI in toom te houden.

De stap volgt volgens Bloomberg op een eerdere ontslagronde in mei. Toen ging het om 6000 arbeidsplaatsen, waarbij mensen die met klanten in contact staan zoals verkoop en marketing nog grotendeels werden ontzien. Het bedrijf weigerde commentaar te geven aan het persbureau.

De bronnen stelden dat de ingreep naar verwachting begin volgende maand pas wordt aangekondigd. In welke landen er banen verdwijnen, is nog niet duidelijk. Het bedrijf telde eind juni vorig jaar ongeveer 228.000 werknemers, onder wie 45.000 in verkoop en marketing.