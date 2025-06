Kamer steunt mogelijke sancties tegen Israëlische ministers

DEN HAAG (ANP) - Het besluit van het demissionaire kabinet om mogelijke EU-sancties tegen twee extremistische Israëlische ministers te steunen, kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Thom van Campen (VVD) zei in een debat in de Kamer woensdag zich achter het beleid van het kabinet te scharen. Volgens hem moet de druk op Israël verder worden opgevoerd.

Het kabinet steunt een Zweeds plan om Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich op de Europese sanctielijst te plaatsen. Het tweetal pleit volgens minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) voor etnische zuivering van Gaza, meer nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en moedigt geweld van kolonisten tegen Palestijnen aan.

Voor een flink deel van de oppositie gaat het kabinet niet ver genoeg. "Het kabinet moet meer actie ondernemen dan het nu doet", zei Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA). Volgens Laurens Dassen (Volt) doet Nederland te weinig om genocide in Gaza te voorkomen. Het kabinet neemt slechts "minimale stappen", vindt hij.