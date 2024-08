Politie Roemenië valt woning binnen van Andrew Tate

BOEKAREST (ANP/RTR/AFP) - De Roemeense politie is de woning van de controversiële influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan binnengevallen. Aanklagers hebben het over een nieuw onderzoek naar de vorming van een georganiseerde criminele groep, mensenhandel in minderjarigen, seksuele betrekkingen met een minderjarige en witwassen.

Het is niet bekend of de nieuwe beschuldigingen zich op de broers richten. Vertegenwoordigers van Tate zeggen dat de beschuldigingen in het huiszoekingsbevel nog niet helemaal duidelijk zijn. Het Roemeense bureau voor onderzoek naar georganiseerde misdaad en terrorisme (DIICOT) meldt woensdag dat het vier huiszoekingen heeft verricht in de hoofdstad Boekarest en het omliggende district Ilfov.

Tate, zijn broer en twee Roemeense vrouwen worden verdacht van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele bende om vrouwen seksueel uit te buiten. Ze ontkennen de beschuldigingen. Een Roemeense rechtbank trok vorige maand een rechterlijk besluit in dat bepaalde dat Tate zich vrij mocht bewegen binnen de Europese Unie. De Amerikaans-Britse influencer woont al jaren in Roemenië.