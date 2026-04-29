Bloomberg: Nederlandse weigering Argentijns sojameel raakt handel

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Nederlandse autoriteiten hebben deze maand minstens twee ladingen Argentijns sojameel geweigerd nadat niet-goedgekeurd genetisch gemodificeerd materiaal werd aangetroffen. Dat ontdekte persbureau Bloomberg op basis van meldingen op de site van de Europese Commissie. Volgens Bloomberg dreigt hierdoor een belangrijke handelsstroom te worden verstoord.

Argentinië is 's werelds grootste exporteur van sojameel en Nederland is een belangrijke toegangspoort van de Europese Unie. De EU is 's werelds grootste importeur van sojameel. Volgens Bloomberg hebben de weigeringen te maken met een bewerking die is bedoeld om planten te helpen droogte te verdragen.

Argentinië zegt zich echter zorgen te maken om de detectiemethode die in Nederland wordt gebruikt. Soms zouden de testen ten onrechte kunnen wijzen op aanwezigheid van bepaalde stoffen. Maar in de Argentijnse soja-industrie wordt volgens een exporteursvereniging wel gewerkt aan controles om de aanwezigheid van het bewuste materiaal in gewassen te beperken.