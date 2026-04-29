Shell-topman ziet energietekorten tot in 2027 bij lange blokkade

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De tekorten aan olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) veroorzaakt door de blokkade van de Straat van Hormuz zullen waarschijnlijk nog maanden aanhouden en mogelijk zelfs tot volgend jaar duren. Dat zei topman Wael Sawan van olie- en gasconcern Shell in een interview met Bloomberg TV.

De opmerkingen van Sawan onderstrepen de ernst van de wereldwijde energieschok die volgde op de oorlog van de Amerikaanse president Donald Trump met Iran, die eind februari begon. Door de afsluiting van de Straat van Hormuz kan ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie en aardgas niet door de Perzische Golf worden vervoerd. Olielanden zoals Irak, Koeweit en Qatar worden daardoor gedwongen de productie stil te leggen. Hun klanten, met name in Azië, moeten hun olie nu elders kopen en concurreren met andere landen, wat de prijzen opdrijft.

"We hebben het over ongeveer 900 miljoen vaten die de afgelopen maanden niet zijn geproduceerd en die in wezen zijn aangevuld door de afname van voorraden", aldus Sawan.