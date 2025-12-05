Bloomberg: Netflix serieuze kandidaat voor overname Warner Bros.

BURBANK (ANP) - Streamingdienst Netflix wordt een steeds grotere kanshebber voor de aankoop van grote delen van Warner Bros. Discovery. De bedrijven zijn begonnen aan exclusieve gesprekken over de overname van de film- en tv-studio's en streamingplatform HBO Max door Netflix, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Als het tot een deal komt, krijgt 's werelds populairste betaalde streamingdienst een van de oudste en bekendste studio's van Hollywood in handen.

Mogelijk kondigen de twee entertainmentconcerns binnen enkele dagen een akkoord aan. Netflix zou niet geïnteresseerd zijn in de kabeltelevisiezenders van Warner Bros. Discovery, zoals CNN en TNT, die kampen met dalende kijkcijfers.

Netflix belooft volgens Bloomberg een vergoeding van 5 miljard dollar als het toch niet tot een overname komt. De risico's daarop zijn groot, want markttoezichthouders in de VS en de EU zullen kritisch kijken naar de gevolgen voor de concurrentie op de streamingmarkt.