Minister Van Weel: niet iedere vrouw loopt gevaar in Afghanistan

DEN HAAG (ANP) - Dat de machthebbers in Afghanistan stelselmatig vrouwen onderdrukken en vervolgen als zij zich niet aan hun leefregels houden, geeft niet iedere Afghaanse vrouw recht op asiel. Demissionair asielminister David van Weel staat achter de manier waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dit per geval beoordeelt. Dat laat de VVD-bewindsman weten in antwoord op Kamervragen die D66, SP en Volt hem stelden.

Aanleiding was de afwijzing door de IND van de asielaanvragen van twee vrouwen uit Afghanistan. Nadat daar kritiek op was gekomen, gaf de IND twee weken geleden al uitleg bij die beslissingen. "Het staat buiten kijf dat de Taliban vrouwen onderdrukt", aldus de dienst. "Om die reden willigt de IND het overgrote deel van de asielaanvragen van Afghaanse vrouwen ook in."

Maar de IND blijft ieder geval apart beoordelen, waarbij vrouwen zelf aannemelijk moeten maken dat zij "zich niet kunnen schikken" in de regels van de Taliban en daardoor gevaar zouden lopen bij terugkeer. Van Weel ziet nu geen aanleiding die individuele aanpak te veranderen.