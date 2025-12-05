De jongste vrouwelijke selfmade miljardair is geen popster of internetgoeroe, maar een voormalige ballerina: de Braziliaanse tech-ondernemer Luana Lopes Lara (29). Dat schrijft Forbes

Van “Zwanenmeer” naar Wall Street

Lopes Lara trainde als tiener aan de Bolshoi Theaterschool in Brazilië, waar dagen van tien uur dansen de norm waren. Na haar eindexamen danste ze een seizoen mee in “Zwanenmeer” aan het Salzburger Landestheater in Oostenrijk, voordat ze haar spitzen voorgoed inruilde voor een studie computer science aan MIT. Volgens Forbes hielden haar balletleraren tijdens de zwaarste oefeningen zelfs brandende sigaretten onder haar been om te testen hoelang ze een houding kon volhouden – een sadistische methode, maar wel illustratief voor de discipline die haar later in de techwereld vooruit zou helpen.

De ballerina achter een miljarden-start-up

Samen met mede-oprichter Tarek Mansour bouwde Lopes Lara in zes jaar tijd Kalshi , een gereguleerde “prediction market” waarop beleggers kunnen inzetten op de uitkomst van economische cijfers, verkiezingen of rentevoetbesluiten. Een recente financieringsronde van 1 miljard dollar duwde de waardering naar circa 11 miljard dollar, waarmee haar persoonlijke belang nu wordt geschat op meer dan 1 miljard dollar. “Nu, op haar 29ste, is Lopes Lara de jongste selfmade vrouwelijke miljardair ter wereld”, schrijft Forbes, waarmee ze niet alleen techondernemer Lucy Guo (31), maar ook popfenomeen Taylor Swift van de troon stoot.

Waarom dit meer is dan een leuk weetje

Het verhaal past in een bredere verschuiving: jonge vrouwelijke miljardairs komen niet langer vooral uit entertainment of familie-imperia, maar steeds vaker uit fintech en AI. Daarbij schuurt de term “selfmade” nog altijd; eerdere discussies rond Kylie Jenner lieten al zien hoe fel het debat is over privilege, startkapitaal en eigen verdienste. Toch laat de weg van Lopes Lara – van glazen splinters in spitzen tot deals met Wall Street – vooral zien dat extreme discipline uit de kunstwereld verrassend goed inzetbaar is in keiharde financiële markten.