Bloomberg: nieuw onderzoek door EU naar Google over advertenties

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie begint een nieuw onderzoek naar Google over zorgen dat het Amerikaanse techbedrijf de prijzen voor advertenties op de zoekmachine kunstmatig hoog zou houden. Dat meldt persbureau Bloomberg dat documenten over de zaak heeft ingezien. Door die vermeende prijspraktijken zouden adverteerders op Google worden benadeeld, aldus de Commissie.

Brussel heeft volgens Bloomberg brieven gestuurd naar bedrijven die hierdoor geraakt kunnen worden met vragen over die praktijken en de dominantie van Google op de onlineadvertentiemarkt. Het onderzoek bevindt zich nog in een vroege fase, maar kan volgens het persbureau binnenkort formeel worden aangekondigd door Eurocommissaris Teresa Ribera voor mededingingszaken.

De Europese Commissie en Google wilden geen commentaar geven op vragen van Bloomberg. Als Google inderdaad schuldig wordt bevonden, kan een hoge boete worden opgelegd.