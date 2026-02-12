Von der Leyen dreigt met kopgroep voor Spaar- en Investeringsunie

RIJKHOVEN (ANP) - Als de 27 lidstaten van de EU in juni nog niet genoeg voortgang hebben gemaakt voor het opzetten van de Spaar- en Investeringsunie, moet een kleinere groep eensgezinde lidstaten ermee verder aan de slag. Dat stelde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen donderdag na overleg met de EU-leiders. Deze kopgroep zou dan bestaan uit ten minste negen lidstaten.

Von der Leyen opperde het idee eerder deze week in een brief aan de EU-leiders en herhaalde het nu fermer met een deadline voor juni. "Ik blijf benadrukken, ik doe het het liefst met alle 27 lidstaten", zei ze. Maar het proces rondom de Spaar- en Investeringsunie duurt haar te lang.

De Spaar- en Investeringsunie moet het gemakkelijker maken om spaartegoeden en investeringen binnen de EU-lidstaten aan elkaar te koppelen. Spaartegoeden in de EU worden momenteel te weinig gebruikt voor productieve investeringen. Daarmee gaan honderden miljarden aan investeringen in de EU verloren, stelde de Commissie vorig jaar.