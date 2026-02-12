Rechter zet streep door poging VS om Congreslid Kelly te straffen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft vooralsnog een streep gezet door een poging van de regering-Trump om de militaire rang van het Democratische Congreslid Mark Kelly te verlagen en daarmee de hoogte van zijn pensioen.

Het Congreslid, een gepensioneerde oud-marinier en astronaut, had in november samen met vijf andere Democraten in een video militairen opgeroepen geen gehoor te geven aan "illegale bevelen". Die stap kwam hen op stevige kritiek te staan van Washington. In de video vragen de zes militairen om "waakzaam" te blijven en zeggen ze hen te zullen steunen.

Hoewel geen concrete voorbeelden van te weigeren bevelen worden genoemd, is de inzet van de Amerikaanse strijdmacht omstreden sinds de tweede termijn van president Donald Trump. Zo wordt het Amerikaanse leger onder meer ingezet om dodelijke aanvallen uit te voeren op vermeende drugsboten, aantijgingen waarvoor Washington geen of weinig bewijs levert. Ook de inzet van de Nationale Garde in verschillende steden kon rekenen op luide kritiek.

'Opruiend gedrag'

President Donald Trump sprak van "opruiend gedrag" in de video. Defensieminister Pete Hegseth kwam in januari met een formele klacht tegen Kelly. Daarin stelde hij dat Kelly "duidelijk had bedoeld de goede orde en militaire discipline" te schaden, een waarde die ook veteranen hoog dienen te houden.

Kelly spande een rechtszaak aan. De regering riep vervolgens op die te seponeren, omdat dergelijke "kwesties van militaire discipline niet binnen de bevoegdheid van de rechterlijke macht" zouden vallen.

Woensdag strandde een poging van de regering-Trump al om de zes te vervolgen. De zogenoemde Grand Jury, die wordt aangesteld om te bepalen of een zaak ontvankelijk verklaard moet worden, wees de aanklachten af.