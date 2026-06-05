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Bloomberg: Nvidia-chips mogelijk in handen China door maas in wet

Economie
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 11:31
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WASHINGTON (ANP) - Amerikaanse regeringsfunctionarissen vrezen dat Chinese bedrijven de geavanceerde AI-chips van Nvidia in handen hebben gekregen door mogelijke mazen in de wet. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De Verenigde Staten hebben juist strenge beperkingen opgelegd aan de verkoop van chips aan Chinese bedrijven om te voorkomen dat China over de meest geavanceerde chiptechnologie kan beschikken.
Washington vreest dat China die technologie zal gebruiken voor militaire doeleinden en beschouwt dat als een bedreiging voor de nationale veiligheid. De mogelijke mazen in de wet zouden Chinese bedrijven zoals Alibaba in staat hebben gesteld om legaal servers met de meest geavanceerde AI-chips van Nvidia te kopen in landen buiten China.
Medewerkers van de regering van president Donald Trump onderzoeken nu of bedrijven misbruik hebben gemaakt van de situatie om AI-chips, zoals de Blackwell-processors van Nvidia, te verschepen naar Chinese bedrijven in landen als Singapore of Maleisië.
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