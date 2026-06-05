Van Dissel: testbeleid corona werd in praktijk eerder aangepast

DEN HAAG (ANP) - Het beleid in Nederland over wie wanneer moest worden getest in de beginfase van corona werd in de praktijk eerder aangepast dan zichtbaar was in de algemene richtlijnen, zei Jaap van Dissel vrijdag tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team (OMT) was er sprake van "schuivende panelen".

De zogenoemde casusdefinitie over wie volgens het RIVM wel of niet getest moest worden, werd gaandeweg losgelaten, aldus Van Dissel. Hoewel officieel door het instituut gemeld werd dat iemand bijvoorbeeld koorts moest hebben, was dat in de praktijk eerder al geen criterium. "Begin maart al niet meer. Oudere mensen werden toen al getest. Het koortscriterium voelde toen al niet goed voor ons."

Kritiek dat het RIVM te terughoudend was met boodschappen over de mate van besmettelijkheid en het belang van testen vindt Van Dissel "te absoluut".